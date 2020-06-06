Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 900 bini aştı
Son dakika haberi... Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 902 bin 338'e ulaştı. Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 971 bin 54 kişi Kovid-19'a yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (649 bin 514), Rusya (458 bin 689), İspanya (288 bin 58), İngiltere (284 bin 868), Hindistan (240 bin 932), İtalya (234 bin 531), Peru (187 bin 400), Almanya (185 bin 414) ve İran (169 bin 425) oldu.
Türkiye'deki vaka sayısı 168 bin 340'a ulaştı.
Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:
"Fransa (153 bin 55), Şili (122 bin 499), Meksika (110 bin 26), Suudi Arabistan (98 bin 869), Kanada (94 bin 790), Pakistan (93 bin 983), Çin (83 bin 30), Katar (67 bin 195), Bangladeş (63 bin 26) ve Belçika (59 bin 72)."
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 399 bin 286 kişi hayatını kaybetti.
Virüse yakalanan 3 milyon 378 bin 10 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 119 bin 758 kişi tedavi görüyor.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- 10 kişiden 9'u iyileşti! O ilaç umut oldu
- Rusya'dan flaş koronavirüs kararı
- Libya'da darbeci Hafter'e bir darbe daha!
- Dünyayı ürküten rakam! 7 milyon...
- En yakınındaki isimden Hafter'e büyük şok!
- İngiltere'de ölü sayısı 40 bini aştı
- ABD'de korkulan oldu! 2 katına çıktı
- Adriana Lima ile özdeşleşen Victoria Secret firmasına kayyum atandı
- ABD ve İngiltere'nin ardında Almanya'da sokaklar karıştı
- İran'da korkulan oldu! Ölü sayısı artıyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'de indirim furyası! 9 Haziran 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler...
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
- Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağkur emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Son dakika: Havuzda korona bulaşır mı? Havuzda ve denizde corona virüsü bulaşır mı?
- 6 Haziran korona tablosu: Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte corona virüsü son durum!
- 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?
- 1000 TL yardım nasıl alınır? e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- THY resmen açıkladı! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Konut kredisi faiz oranı hesaplama: 2020 Ziraat, Halbank, Vakıfbank 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? 2020 sıfır ve ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla'da denize girmek serbest mi? Plajlar açıldı mı?
- Son dakika: Mangal yasağı kalktı mı? Mangal yakmak yasak mı? Piknik yapmak serbest mi?