06 Haziran 2020, Cumartesi
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Son dakika: Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis öldü

Son dakika haberine göre 'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Haş ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 polis hayatını kaybetti. Saldırıdan sorumlu tuttuldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.06.2020
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AFGANİSTAN'DA KANLI SALDIRI: 11 POLİS ÖLDÜ

'ın Badahşan kentinin Haş ilçesinde düzenlendi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 11 polis hayatını kaybetti. Badahşan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, Haş ilçesinin Durhan bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polislerin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi. Saldırıda 11 polisin hayatını kaybederken saldırıdan 'ı sorumlu tuttuldu.

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