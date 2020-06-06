Son dakika: Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis öldü
Son dakika haberine göre Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Haş ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 polis hayatını kaybetti. Saldırıdan Taliban sorumlu tuttuldu.
Afganistan'ın Badahşan kentinin Haş ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 11 polis hayatını kaybetti. Badahşan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, Haş ilçesinin Durhan bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polislerin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi. Saldırıda 11 polisin hayatını kaybederken saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttuldu.
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