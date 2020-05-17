17 Mayıs 2020, Pazar
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Dışişleri Bakanlığından Afganistan açıklaması

, 'da 28 Eylül 2019'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan siyasi krizin, 17 Mayıs 2020'de uzlaşıyla sona ermesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 17.05.2020
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'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "'da 28 Eylül 2019'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan siyasi krizin, tarafların, bugün (17 Mayıs) geniş tabanlı ve kapsayıcı bir Hükümet teşkili hususunda uzlaşmalarıyla sona ermesi memnuniyetle karşılanmıştır. Söz konusu uzlaşının adil bir şekilde uygulanmasını ve yeni Afganistan Hükümetine ortaklık ruhunun hakim olmasını temenni ediyoruz" denildi.
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Afganistan'daki tüm siyasi aktörlerin, sağlanan uzlaşı çerçevesinde Afgan halkının menfaatleri için uyum içerisinde çalışmaya ve Afganistan'a kalıcı barışı getirecek Afganlararası müzakerelere odaklanmaya davet edildiği açıklamada, "Geçmiş hükümetlerle olduğu gibi, dost ve kardeş Afganistan'ın yeni hükümetiyle de yakın işbirliği içerisinde çalışacağımızı ifade ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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