Son dakika: Pakistan'ın Afganistan sınırında 7 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre Pakistan ordusu, Afganistan sınırındaki çatışmada 7 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmada 4 askerin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, çatışma, ülkenin kuzeybatısında Afganistan sınırında yer alan Kuzey Veziristan'da meydana geldi.

Çatışmada 4 askerin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bölgede 2014'ten beri devam eden çatışmalarda 5 binden fazla terörist öldürüldü, 700'den fazla güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.