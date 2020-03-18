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Pakistan'ın Afganistan sınırında 7 terörist etkisiz hale getirildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2020
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PAKİSTAN DUYURDU! HEPSİ YOK EDİLDİ

ordusu, sınırında meydana gelen çatışmada 7 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmada 4 askerin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

ordusundan yapılan açıklamaya göre, , ülkenin kuzeybatısında sınırında yer alan Kuzey Veziristan'da meydana geldi. Çatışmada 4 askerin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

700'DEN FAZLA GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgede 2014'ten beri devam eden çatışmalarda 5 binden fazla terörist öldürüldü, 700'den fazla güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.

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