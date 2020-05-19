Rusya, Çin, İran ve Pakistan'dan ortak Afganistan açıklaması
Afganistan'daki gelişmeler tüm cephelerin takibiyle devam ediyor. Rusya, Çin, İran ve Pakistan'ın Afganistan özel temsilcileri yaptıkları ortak açıklamada Afganistan'daki tüm taraflar arasında yapılacak müzakerelerin ülkedeki uzlaşmayı gerçekleştirecek tek yol olduğuna inandıklarını belirtti.
Moskova'da hazırlanan ve 4 ülkenin resmi dillerinde yayımlanan açıklamada, katılımcı ülkelerin Afgan halkının geleceği ve kalkınma yolunda alacağı kararları destekledikleri yinelendi.
Afganistan'da ayrı ayrı cumhurbaşkanlığını ilan eden Eşref Gani ve Abdullah Abdullah arasındaki anlaşmanın olumlu karşılandığı belirtilen açıklamada, "Dört ülkenin temsilcileri Afganların önderliğinde ve Afganlar tarafından yürütülecek barış ve uzlaşı sürecini destekleyecektir. Temsilciler kapsayıcı Afganistan içi müzakerelerin ülkede uzlaşmayı sağlamanın ve çatışmaları sonlandırmanın tek yolu olduğuna inanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Taliban'ın da aralarında bulunduğu tüm siyasi ve etnik grupları Afganistan içi müzakerelere başlamaya çağıran dört ülke, ülkede barışın kısa sürede sağlanması için çalışacaklarını belirtti.
"YABANCI ASKERLER SORUMLU BİR ŞEKİLDE ÇEKİLMELİ"
Afganistan'daki yabancı askerlerin çekilme sürecini de dikkatle takip edeceklerini vurgulayan temsilciler, "Yabancı güçler düzenli ve sorumlu bir şekilde çekilmeli. Böylelikle Afganistan'daki geçiş süreci istikrarlı bir şekilde gerçekleşecektir." açıklamasında bulundu.
Çatışmaların tarafı olmuş mahkumların serbest bırakılması sürecinin de desteklendiği ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı ateşkes çağrısının da desteklendiği kaydedildi.
Uluslararası kamuoyunu Afganistan'da bulunan ve bölge ülkelerine saldıran terör örgütleri ile ülkedeki uyuşturucu madde üretimine karşı harekete geçmeye çağıran 4 ülkenin temsilcileri, Afganistan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine de uluslararası toplumun destek vermesi çağrısında bulundu.
Açıklamayı yapan ülkeler Afgan mültecilerin ülkelerine dönmesi için de uluslararası kamuoyunu destek vermeye çağırırken Afganistan konusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Mescid-i Aksa bayramdan sonra ibadete açılacak
- Sokak partisine polis baskını
- Koronavirüsten etkilenen 100 ülkeye destek verildi
- İtalya Başbakanı'ndan "koronavirüs" itirafı
- ABD'den yeni salgın uyarısı
- ABD'de korkunç rakam! Sayı 92 bini geçti
- Afrika'da ölenlerin sayısı 2 bin 800'ü aştı
- Şehit Yüzbaşı Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı
- Japonya'da son 24 saatte 5 kişi öldü
- "Vatiyye, Hafter'in başarısızlığını kanıtladı"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
- Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır?
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
- Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?
- Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
- Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
- Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Türkiye Mart, Nisan, Mayıs koronavirüs tablosu: Dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi öldü?
- Bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor?
- Bayramda memlekete gidilecek mi? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır?
- Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
- Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller