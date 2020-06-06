Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'dan şok dava! Kredi kartından yüklü alışveriş yapan iki genç kızdan şikayetçi oldu
Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı ve eski bakan Mehmet Ali Yılmaz’ın kredi kartı ile yüklü miktarda alışveriş yaptıkları belirlenen iki genç kız hakkında dava açıldı. Yılmaz, kendisine ait kart ile yaklaşık 131 bin liralık alışveriş yapan şüphelilerden şikâyetçi olurken şüphelilerden 17 yaşındaki E.Ö. kartı kendilerine Yılmaz’ın verdiğini, harcama çok olunca da kendilerine kızıp şikayetçi olduğunu iddia etti. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberi...
Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı ve eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın kredi kartı ile yüklü miktarda alışveriş yaptıkları belirlenen iki genç kız hakkında iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianamede şüpheli genç kız E.Ö. kartı Yılmaz'ın kendisine verdiğini ileri sürdü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Mehmet Ali Yılmaz ile özel kalemi ve danışmanı E.U. müşteki olarak yer aldı.
İddianamede E.U.'nun ifadesine yer verildi. E.U., kullanma yetkisinin kendisine ait olduğu ancak Yılmaz'a ait bir kredi kartını Yılmaz'ın evinde masanın üzerine bıraktığını, kartın arkasında şifresinin yazılı olduğunu kaydetti. Akşam saatlerinde cep telefonuna bu kartla değişik yerlerden alışveriş yapıldığına dair mesajlar geldiğini, olayla ilgili olarak aynı gün eve yardım istemek için gelen E.Ö.'den şüphelendiğini ifade etti. Kart ile yaklaşık olarak 131 bin lira tutarında alışveriş yapıldığını, bu nedenle E.Ö.'den şikâyetçi olduğunu söyledi.
İddianamede Mehmet Ali Yılmaz'ın da ifadesi yer aldı. Yılmaz, kendisine ait kredi kartlarının danışmanı olan E.U.'da bulunduğunu, olay günü danışmanının kredi kartını masanın üzerine bıraktığını, daha sonra karttan harcama yapıldığını öğrendiğini kaydetti.
"KARTI YILMAZ VERDİ" İDDİASI
17 yaşındaki şüpheli genç kız E.Ö. ise savunmasında, Mehmet Yılmaz'ı arkadaşı olan Z.D. vasıtasıyla tanıdığını, Z.'nin kendisine müştekinin yardıma ihtiyacı olan kişilere yardımda bulunduğunu söylediğini, Z. ile birlikte çok kez müştekinin evine gidip geldiklerini ileri sürdü. Müştekinin bu görüşmelerde kendilerine yardım ettiğini, olay günü cep telefonu alması için daha önce kartını verdiğini, yine olay tarihinde Mehmet Ali Yılmaz ile görüştüğünü, kendisine Yılmaz'ın kredi kartını vererek alışveriş yapmasını söylediğini iddia etti. Z. ile birlikte alışverişe gittiklerini ve 130 bin liralık alışveriş yapmaları ardından Yılmaz'ın kendilerini arayarak kendisine çok fazla alışveriş yaptığı için kızdığını kaydetti. Bunun üzerine kredi kartını kırdığını ileri sürdü.
YARGILANACAKLAR
İddianamede, E.Ö.'nün Mehmet Yılmaz'a ait olan kartı izinsiz alarak arkadaşı şüpheli Z.D. ile birlikte kullandığı, toplam 130 bin 212 lira alışveriş yaptığı, bu şekilde 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçunu zincirleme şekilde işlediği kaydedildi. Şüpheliler E.Ö. ve Z.D.'nin atılı suç kapsamında cezalandırılması talep edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.
ATAKAN IRMAK/SABAH
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