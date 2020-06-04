ABD'de siyahi George Floyd'u öldüren 4 polisten 3'ü için kefalet belirlendi
ABD'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u öldürdükleri için gözaltına alınan 4 polisten 3'ü için skandal bir karara imza atıldı. Hakim karşısına çıkan 4 polisten 3'ü için 750 bin dolarlık kefalet bedeli belirlendi.
ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olmak suçlamasıyla gözaltına alınan 4 polisten 3'ü için 750 bin dolarlık kefalet bedeli konuldu.
Floyd'un ölümünde yardım ve yataklık etmekten dün gözaltına alınan Tou Thao, Thomas Lane ve Alexander Kueng, Hennepin County Bölgesi mahkemesinde bugün hakim karşısına çıktı.
DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU
Hakim Paul Scoggin, sanıklara 750 bin dolar kefalet bedeli belirleyerek sonraki duruşmanın 29 Haziran'da yapılacağını belirtti.
Thao, Lane ve Kueng, gözaltı sırasında Floyd'un ensesine dizini basarak ölümüne neden olan Derek Chauvin ile olayın üzerinden 24 saat geçmeden meslekten ihraç edilmişti.
Chauvin de geçen cuma Hennepin Bölge Savcılığı tarafından 3. derece cinayet suçlaması ile gözaltına alınmış ancak davanın Minnesota Valiliği tarafından eyalet Başsavcısı Keith Ellison'a devredilmesiyle, hakkındaki suçlama ağırlaştırılarak 2. derece cinayet suçlamasına çevrilmişti.
Tutuklanması halinde Chauvin'in en az 40 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Minnesota kanunlarına göre 2. derece cinayete yardım ve yataklık ağır suç kabul edildiğinden yanındaki 3 polisin de aynı şekilde ceza alabileceği belirtiliyor.
POLİSLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te 4 polis tarafından gözaltına alınırken Chauvin'in uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramıştı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere koronavirüs vaka sayısını açıkladı
- Dünya genelinde ölenlerin sayısı açıklandı
- Esad rejiminden flaş iddia: İsrail hava saldırısı düzenledi
- Türkiye DEAŞ'la mücadele eden tek ülke
- ABD'den flaş Libya açıklaması
- Afrika'da vaka sayısı 170 bini geçti
- NATO'dan terörle mücadeleye destek açıklaması
- ABD'de bir siyahi Floyd daha öldürüldü
- İyileşen vaka sayısı açıklandı
- Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik hamlesinin ardından Yunanistan AB'ye ağladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?
- Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!
- Son dakika: İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor?
- Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?
- THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak?
- Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
- Son dakika: MSÜ sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2020 sınavı MSÜ ne zaman?
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?