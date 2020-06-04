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ABD'de siyahi George Floyd'u öldüren 4 polisten 3'ü için kefalet belirlendi

'de 46 yaşındaki siyahi 'u öldürdükleri için gözaltına alınan 4 polisten 3'ü için skandal bir karara imza atıldı. Hakim karşısına çıkan 4 polisten 3'ü için 750 bin dolarlık kefalet bedeli belirlendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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FLOYD'U ÖLDÜREN 4 POLİSTEN 3'Ü İÇİN KEFALET BELİRLENDİ

'de siyahi 'un ölümüne neden olmak suçlamasıyla gözaltına alınan 4 polisten 3'ü için 750 bin dolarlık kefalet bedeli konuldu.

Floyd'un ölümünde yardım ve yataklık etmekten dün gözaltına alınan Tou Thao, Thomas Lane ve Alexander Kueng, Hennepin County Bölgesi mahkemesinde bugün hakim karşısına çıktı.

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DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Hakim Paul Scoggin, sanıklara 750 bin dolar kefalet bedeli belirleyerek sonraki duruşmanın 29 Haziran'da yapılacağını belirtti.

Thao, Lane ve Kueng, gözaltı sırasında Floyd'un ensesine dizini basarak ölümüne neden olan Derek Chauvin ile olayın üzerinden 24 saat geçmeden meslekten ihraç edilmişti.

Chauvin de geçen cuma Hennepin Bölge Savcılığı tarafından 3. derece suçlaması ile gözaltına alınmış ancak davanın Minnesota Valiliği tarafından eyalet Başsavcısı Keith Ellison'a devredilmesiyle, hakkındaki suçlama ağırlaştırılarak 2. derece cinayet suçlamasına çevrilmişti.

Tutuklanması halinde Chauvin'in en az 40 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Minnesota kanunlarına göre 2. derece cinayete yardım ve yataklık ağır suç kabul edildiğinden yanındaki 3 polisin de aynı şekilde ceza alabileceği belirtiliyor.

POLİSLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te 4 polis tarafından gözaltına alınırken Chauvin'in uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramıştı.

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