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ABD'deki George Floyd gösterilerinde Faslı gençten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler şiddetini her geçen gün artırmaya devam ediyor. ABD'deki gösteriler sırasında Anadolu Ajansı muhabirini gören Fas asıllı Amerikalı bir genç Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında söylediği sözler ile gündem oldu.