04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD'deki George Floyd gösterilerinde Faslı gençten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler

ABD'deki George Floyd gösterilerinde Faslı gençten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2020 02:28
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler şiddetini her geçen gün artırmaya devam ediyor. ABD'deki gösteriler sırasında Anadolu Ajansı muhabirini gören Fas asıllı Amerikalı bir genç Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında söylediği sözler ile gündem oldu.
Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler
Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler
Cüneyt Özdemir, polis düşmanlarına sert tepki gösterdi
Cüneyt Özdemir, polis düşmanlarına sert tepki gösterdi
Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in ilhak planına tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in ilhak planına tepki
Darbeci Hafter'in kontrolündeki Trablus havaalanı geri alındı! Libya'da büyük sevinç
Darbeci Hafter'in kontrolündeki Trablus havaalanı geri alındı! Libya'da büyük sevinç
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Bakan Albayrak'a yönelik çirkin saldırılara sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Bakan Albayrak'a yönelik çirkin saldırılara sert tepki
İP'li Türkkan'a şok!
İP'li Türkkan'a şok!
MEB telafi eğitimleri için tarih verdi!
MEB telafi eğitimleri için tarih verdi!
Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak
Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak
2,5 ay sonra ilk yüz yüze MYK!
2,5 ay sonra ilk yüz yüze MYK!
5 yıldızlı otele beyaz kum operasyonu!
5 yıldızlı otele beyaz kum operasyonu!
Bakan Albayrak'a destek
Bakan Albayrak'a destek
Daha Fazla Video Göster