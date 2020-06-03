03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Papa Francis'ten George Floyd açıklaması

Son dakika: Papa Francis'ten George Floyd açıklaması

Son dakika... , ’de siyahi ’un polis tarafından katledilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Irkçılığa tahammül gösteremeyiz” diyerek, ABD'nin kendisini yenilgiye uğrattığını ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
ABONE OL
PAPA FRANCİS'TEN GEORGE FLOYD AÇIKLAMASI

Katolik dünyasının ruhani lideri , 'un ölümünün ardından 'de patlak veren protestolardaki polis şiddetini kınadı.

'Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini söyleyen' Papa, 'ABD'nin kendini yenilgiye uğrattığını' söyledi.

"GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜYLE ABD YENİLGİYE UĞRADI"

Papa, Vatikan'daki haftalık konuşmasında yaptığı açıklamasında, George Floyd'un ölümünün 'trajik' olduğunu ifade etti. Papa Francis, 'Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini' dile getirerek, "ABD'nin kendini yenilgiye uğratmıştır" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA