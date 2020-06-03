Son dakika: Papa Francis'ten George Floyd açıklaması
Son dakika... Papa Francis, ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından katledilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Irkçılığa tahammül gösteremeyiz” diyerek, ABD'nin kendisini yenilgiye uğrattığını ifade etti.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, George Floyd'un ölümünün ardından ABD'de patlak veren protestolardaki polis şiddetini kınadı.
'Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini söyleyen' Papa, 'ABD'nin kendini yenilgiye uğrattığını' söyledi.
"GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜYLE ABD YENİLGİYE UĞRADI"
Papa, Vatikan'daki haftalık konuşmasında yaptığı açıklamasında, George Floyd'un ölümünün 'trajik' olduğunu ifade etti. Papa Francis, 'Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini' dile getirerek, "ABD'nin kendini yenilgiye uğratmıştır" dedi.
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