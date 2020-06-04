Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Son dakika haberleri... Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 390 bini aştı. Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 109 bin 650 ölümle ABD'de görüldü.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 390 bini aştı.
Küresel Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 390 bin 54'e, vaka sayısı 6 milyon 646 bin 623'e ulaştı.
EN ÇOK CAN KAYBI ABD'DE YAŞANDI
Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 109 bin 650 ölümle ABD'de görüldü.
Bu ülkeyi 39 bin 904 bin ile İngiltere, 33 bin 689 ile İtalya, 32 bin 688 ile Brezilya, 29 bin 21 ile Fransa, 27 bin 133 ile İspanya, 11 bin 729 ile Meksika, 9 bin 548 ile Belçika, 8 bin 705 ile Almanya, 8 bin 71 ile İran, 7 bin 636 ile Kanada, 6 bin 363 ile Hindistan, 5 bin 990 ile Hollanda, 5 bin 384 ile Rusya, 4 bin 894 ile Peru ve 4 bin 634 ile Çin izledi.
EN ÇOK ÖLÜMLERİN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER
1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:
"Türkiye (4 bin 630), İsveç (4 bin 562), Ekvador (3 bin 486), İsviçre (1921), Pakistan (1770), Endonezya (1721), İrlanda (1664), Portekiz (1455), Şili (1356), Romanya (1306), Polonya (1117), Mısır (1088), ve Kolombiya (1045)."
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Virüs bulaşan 3 milyon 206 bin 33 kişi iyileşirken, 3 milyon 50 bin 186 kişinin tedavisi sürüyor.
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