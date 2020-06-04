04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de bir siyahi Floyd daha öldürüldü

ABD'de bir siyahi Floyd daha öldürüldü

'de ırkçı polislerin siyahi katliamı bitmiyor. 'un ardından mahkum olan bir siyahi daha öldürüldü. Brooklyn'deki cezaevinde bulunan siyahi , hücresine yapılan biber gazlı müdahale sonrasında hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2020
ABONE OL
ABD'DE BİR SİYAHİ FLOYD DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

'nin şehrinde bir cezaevindeki siyahi mahkumun, hücresinde biber gazıyla müdahale edilmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Federal Cezaevleri Bürosundan yapılan açıklamada, Brooklyn'deki cezaevinde 35 yaşındaki adlı mahkumun, hücrenin içinde barikat kurduğu ve hücre kapısının camını kırmak için metal bir nesne kullandığı belirtildi.

Açıklamada, yıkıcı hale dönüştüğü, kendisine ve etrafındakilere potansiyel olarak zararlı hale geldiği belirtilen Floyd'a, görevli personelin biber gazıyla müdahale ettiği kaydedildi.

Müdahalenin ardından tepkisiz kalan Floyd'un hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, siyahi mahkumun burada hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GEORGE FLOYD'UN GÖZALTINDA ÖLDÜRÜLMESİ

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki , 25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde dolandırıcılık şüphesiyle polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de Birlikleri polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA