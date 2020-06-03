03 Haziran 2020, Çarşamba
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Rusya Savunma Bakanı Lavrov'dan Libya için ateşkes çağrısı

’nın Birleşmiş Milletler () nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin () Ahmet Maytik ile görüşme yapan Sergey Lavrov, Libya için en kısa sürede çağrısı yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2020
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RUSYA'DAN LİBYA İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov'un ve UMH Muhammed Tahir Siyala'nın da bulunduğu heyet ile 'da görüştüğü belirtildi. Görüşmede 'da ateşkesin sağlanmasına ilişkin çabaların ve ülkedeki durumun masaya yatırıldığı belirtilirken; Lavrov'un ülkede en kısa sürede ateşkesin sağlanması ve askeri faaliyetlerin durması gerektiğini söylediği belirtildi.

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