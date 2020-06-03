03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri George Floyd'un ölümü ABD'yi karıştırdı! ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den kritik açıklama

George Floyd'un ölümü ABD'yi karıştırdı! ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den kritik açıklama

George Floyd'un polis tarafından öldürmesi 'yi karıştırdı. ABD Savunma Bakanı , ordunun ABD'deki protestoları durdurma konusun son çare olması gerektiğini söyledi. Esper yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nı politikadan uzak tutmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Esperin, bu ifadelerinin ABD Başkanı 'ın açıklamalarına ters düşmesi dikkat çekti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
ABONE OL
FLOYD'UN ÖLÜMÜ ABD'Yİ KARIŞTIRDI! SON ÇARE...

Savunma Bakanı , ordunun ABD'deki protestoları durdurma konusun son çare olması gerektiğini söyledi.

Mark Esper yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nı politikadan uzak tutmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Esperin, bu ifadelerinin ABD Başkanı 'ın açıklamalarına ters düşmesi dikkat çekti.

Son dakika: Donald Trump'ın hedefindeki ANTIFA nedir? ANTIFA ve YPG-PKK'nın ilişkisi ne? | video SON DAKİKA: DONALD TRUMP'IN HEDEFİNDEKİ ANTIFA NEDİR? ANTIFA VE YPG-PKK'NIN İLİŞKİSİ NE? | VİDEO

Son dakika: Papa Francis'ten George Floyd açıklaması SON DAKİKA: PAPA FRANCİS'TEN GEORGE FLOYD AÇIKLAMASI
Son dakika: Papa Francis'ten George Floyd açıklaması

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA