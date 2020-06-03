03 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Fransa'da Türk anne, 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu

Son dakika haberine göre 'da 30 yaşındaki , 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğuyla evinin yüzme havuzunda ölü bulundu. Akşam işten dönen eşi ve iki çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaşan babanın sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2020
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2 ÇOCUĞUYLA HAVUZDA ÖLÜ BULUNDU

'nın Montpellier yakınındaki Juvignac'da yaşayan 30 yaşındaki , 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğuyla 2 Haziran Salı akşamı evinin yüzme havuzunda ölü bulundu.

BABA, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Akşam işten dönen eşi ve iki çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaşan babanın sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Montpellier savcılığı olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Montpellier Cumhuriyet Savcısı Fabrice Bélargent, olay yerinde inceleme yaptı.

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