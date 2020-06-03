03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Hindistan'da son 24 saatte 8 bin 909 corona virüs vakası görüldü

Hindistan'da son 24 saatte 8 bin 909 corona virüs vakası görüldü

Henüz tedavisi veya aşısı bulunamayan corona virüs salgını, etkili olmaya devam ediyor. 'da son 24 saatte 8 bin 909 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2020
ABONE OL
HİNDİSTAN'DA KORKUTAN VAKA SAYISI!

Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 8 bin 909 yeni vaka ile ülke genelindeki toplam vaka sayısının 207 bin 615'e ulaştığı belirtildi.

Ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 815'e yükseldi.

'da son 6 gündür Kovid-19 vaka sayıları 7 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 72 bin 300'e çıktı. Maharaştra'yı 24 bin 586 vaka ile Tamil Nadu, 22 bin 132 ile Başkent Bölgesi ve 17 bin 617 ile Gucerat izledi.

Hindistan polisi koronavirüsle mücadelede sokağa çıkanları demirle dövdü HİNDİSTAN POLİSİ KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SOKAĞA ÇIKANLARI DEMİRLE DÖVDÜ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA