Hindistan'da son 24 saatte 8 bin 909 corona virüs vakası görüldü
Henüz tedavisi veya aşısı bulunamayan corona virüs salgını, etkili olmaya devam ediyor. Hindistan'da son 24 saatte 8 bin 909 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandığı bildirildi.
Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 8 bin 909 yeni vaka ile ülke genelindeki toplam vaka sayısının 207 bin 615'e ulaştığı belirtildi.
Ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 815'e yükseldi.
Hindistan'da son 6 gündür Kovid-19 vaka sayıları 7 binin üzerinde seyrediyor.
Ülkede salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 72 bin 300'e çıktı. Maharaştra'yı 24 bin 586 vaka ile Tamil Nadu, 22 bin 132 ile Başkent Bölgesi ve 17 bin 617 ile Gucerat izledi.
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