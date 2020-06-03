03 Haziran 2020, Çarşamba
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ABD Hava İndirme Tümeni başkente konuşlandı

'de ırkçı polislerin siyahi 'u öldürmesiyle başlayan protestolara karşı sert tutum her geçen gün artıyor. ABD'nin 82. Hava İndirme Tümeni, başkent yakınındaki 'ne konuşlandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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ABD HAVA İNDİRME TÜMENİ BAŞKENTE KONUŞLANDI

Kara Kuvvetleri, 82. Hava İndirme Tümeninden 750 asker ve çok sayıda helikopter yakınındaki 'ne konuşlandırıldı.

ABD yönetimi, siyahi 'un Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan olaylara karşı Washington DC'de tedbirleri sıkılaştırmaya devam ediyor.

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ASKERİ ÜSLERE SEVKİYAT YAPILIYOR

Akşam saatlerinde başkente gelecek 1500 askerinin yanı sıra ordunun Washington yakınlarındaki askeri üslere de sevkiyatlar yaptığı ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, Andrews Hava Üssü'ne, 82'nci Hava İndirme Tümeni Acil Müdahale Tugayından 750 askerin yanı sıra 10 Black Hawk ve 4 Chinook tipi olmak üzere 14 helikopter de intikal etti.

Askerlerin şu aşamada herhangi bir müdahalede bulunmayacağı ve sadece tedbir amaçlı bölgeye sevk edildiği belirtiliyor.

Trump daha önce gerekirse orduyu ülkede yaşanan şiddet olaylarına karşı kullanacağını ifade etmişti.

Senatodan bazı Cumhuriyetçi senatörler ordudan destek alınmasına destek vermişti.

82'nci Hava İndirme Tümeni Acil Müdahale Tugayı daha önce ABD'nin İran ile Irak'ta yaşadığı gerilimler üzerine Irak'a sevk edilmişti.

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