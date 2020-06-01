Besle kargayı oysun gözünü! FETÖ’cüler ABD sokaklarında!

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir suç ile ilgili gözaltına alınan 46 yaşındaki George Floyd, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlenmişti. Floyd'un ölüm anları etraftaki Amerikalılar tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.

Sosyal medyada bu görüntülerin yayınlanması ardından ABD'deki Minneapolis eyaletinde sokak hareketleri başladı. Bir karakol yakıldığı gibi bir postane de harap edildi. Yağmaların da başladığı sokak hareketleri hâlâ devam ediyor.