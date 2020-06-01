01 Haziran 2020, Pazartesi
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Besle kargayı oysun gözünü! FETÖ’cüler ABD sokaklarında!

Sabah'tan Damla Kaya'nın haberine göre, 'de siyahi George Floyd'un bir polis mensubu tarafından boğularak öldürülmesinin ardından sokak hareketleri, yağma ve protestolar hız kesmeden devam ediyor. Bu protestolara 'cü isimlerin de katılması dikkat çekti. ABD'de FETÖ elebaşı 'in manevi oğlu olan ve Adem Yavuz Arslan da sokakta yerini aldı. FETÖ'cü Emre Uslu ise ABD'yi öve öve bitiremedi. FETÖ mensuplarının ABD'deki sokak hareketlerine katılması Gezi Kalkışması'nda FETÖ'nün Gezi Parkı'na desteğini hatırlattı…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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FETÖ’CÜLER ABD SOKAKLARINDA!

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir suç ile ilgili gözaltına alınan 46 yaşındaki George Floyd, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlenmişti. Floyd'un ölüm anları etraftaki Amerikalılar tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.

Sosyal medyada bu görüntülerin yayınlanması ardından 'deki Minneapolis eyaletinde sokak hareketleri başladı. Bir karakol yakıldığı gibi bir postane de harap edildi. Yağmaların da başladığı sokak hareketleri hâlâ devam ediyor.

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