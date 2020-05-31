31 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Hafter'den roketli saldırı: 5 sivil hayatını kaybetti

Son dakika: Hafter'den roketli saldırı: 5 sivil hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un Suk es-Sulesa bölgesine düzenlediği roket saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti. Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter’e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'a roket saldırısı düzenlendiğini belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
ABONE OL
HAFTER MİLİSLERİNDEN ROKETLİ SALDIRI

Roketlerin başkent Trablus'un Suk es-Sulesa bölgesindeki sivil yerleşim alanına düştüğünü ifade eden Haşimi, saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haşimi, yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.

Geçen ocak ayından bu yana özellikle de başkent Trablus'un, Ayn Zara, Suk Cuma ve Hallatat gibi bölgelerindeki yaşam alanlarına yüzlerce roket atan milisleri onlarca sivili hayattan koparmış yüzlercesinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Özellikle de mayısın ilk haftasında Trablus'taki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, en az 30 sivil yaralanmıştı.

Son dakika: Almanya'da çarpıcı araştırma: Darbeci Hafter silah ambargosunu nasıl deldi? SON DAKİKA: ALMANYA'DA ÇARPICI ARAŞTIRMA: DARBECİ HAFTER SİLAH AMBARGOSUNU NASIL DELDİ?
Libya ordusu 15 Hafter milisini ele geçirdi LİBYA ORDUSU 15 HAFTER MİLİSİNİ ELE GEÇİRDİ

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA