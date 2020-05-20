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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş Libya, Suriye ve Irak açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, " ve 'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Akar, " unsurlarının eğitim iş birliği ve danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra ’daki dengeler önemli oranda değişti." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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BAKAN AKAR'DAN LİBYA, SURİYE VE IRAK AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, " ve 'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Hulusi Akar, " unsurlarının eğitim iş birliği ve danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra 'daki dengeler önemli oranda değişti." şeklinde konuştu.

Bakan Akar ayrıca, "TSK unsurlarının eğitim iş birliği ve danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra Libya'daki dengeler önemli oranda değişti." mesajını verdi.

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