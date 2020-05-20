Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş Libya, Suriye ve Irak açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Akar, "TSK unsurlarının eğitim iş birliği ve danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra Libya’daki dengeler önemli oranda değişti." şeklinde konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Hulusi Akar, "TSK unsurlarının eğitim iş birliği ve danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra Libya'daki dengeler önemli oranda değişti." şeklinde konuştu.
Bakan Akar ayrıca, "TSK unsurlarının eğitim iş birliği ve danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra Libya'daki dengeler önemli oranda değişti." mesajını verdi.
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