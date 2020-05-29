Son dakika haberi: Rusya'dan darbeci Hafter'e yeni asker desteği
Libya'da meşru hükümet ile darbeci Hafter arasında kritik savaş sürüyor. Son gelen bilgiye göre; Rusya, Suriye'de Beşşar Esad rejimi kontrolündeki başkent Şam'da yaşayan 150 kişiyi, para kaşılığında savaşmaları için Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarına gönderdi.
RUSYA'DAN YENİ DESTEK
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Esad rejimine destek veren Rusya, Libya'da Hafter saflarını da Suriye'den yeni paralı savaşçılarla güçlendirmeye devam ediyor.
Rusya, başkent Şam'ın Zakiye ve Kisve bölgelerinden rejimle iş birliği yapan kişiler aracılığıyla anlaştığı 150 Suriyeliyi aylık 1000-1500'er dolar karşılığında savaşmaları için Libya'ya gönderdi.
RUSYA DAHA ÖNCE DE ASKERİ GÖNDERMİŞTİ
Rejim yanlısı paralı savaşçılar, Hafter safına katılmadan önce Rusya'nın Lazkiye'deki Hmeymim Askeri Havaalanı'na götürüldü.
Rusya, yaklaşık 10 gün önce Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinden 600, mayıs başlarında ise Suriye'nin farklı bölgelerinden birkaç yüz paralı savaşçıyı Libya'ya göndermişti.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter saflarında Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.
LİBYA ORDUSU: HAFTER SAFLARINDAKİ 1600 KADAR PARALI ASKER TAHLİYE EDİLDİ
Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, geçtiğimiz günlerde resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Beni Velid Havalimanı'ndan havalanan iki askeri kargo uçağının, "başkentten kaçan Rus özel güvenlik şirketi Wagner'e mensup 1500-1600 kadar paralı askeri bilinmeyen bir noktaya tahliye ettiğini" gözlemlediklerini belirtmişti.
Beni Velid şehrinin Belediye Başkanı Salim Nevir ise Libya'da yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, "Wagner unsurlarını çıkarmak için üç uçak kalktı." dedi.
Şehrin ihtiyar heyetinin, Hafter milislerine paralı askerlerin yerel saatle 15.00'e kadar ayrılmaları için süre verdiğini aktaran Nevir, Beni Velid'e ulaşan hava savunma sistemlerinin, Terhune kentinden çekilen Wagner unsurlarının korunması için getirildiğini kaydetti.
Öte yandan, Libya içinde birçok sosyal medya kullanıcısı, Wagner'e bağlı paralı askerlerin, başkentin güneyindeki Terhune kentinden çekilerek Bin Velid kentine doğru hareket ederken görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Wagner unsurlarını taşıyan askeri ve sivil araçlara, top bataryalarının ve hava savunma sistemlerinin eşlik ettiği dikkati çekti.
Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.
Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.
Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı.
Ordu birlikleri, bugün başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırdı.
Ordu birlikleri, başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı.
Hafter milislerinin başkentin güneyindeki geri çekildiği cephelerde yerleşim bölgelerine çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.
Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerleri ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor.
Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara Moskova'nın desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, BM raporlarına göre yaklaşık binden fazla paralı askeriyle Trablus'un sıcak cephe hatlarında Hafter için savaşıyordu.
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