KKTC'de corona virüs salgını sonrası ilk Cuma namazı

KKTC Bakanlar Kurulunun 14 Mart'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında aldığı karar uyarınca ülkede yaklaşık 2,5 aydır cuma namazı kılınamıyordu.

Ülke genelindeki camilerde cuma namazı eda edilirken, namaz sırasında sosyal mesafeye dikkat edildi. Cemaatin duracağı bölümler ve aralarda bırakılacak boşluklar çizgilerle belirlendi. Cami girişlerinde cemaate kolonya ve dezenfektan dağıtıldı.

Cemaat, namaz sonrası birbirine temas etmeden camilerden ayrıldı.

KKTC Din İşleri Başkanlığından bu sabah yapılan açıklamada, Kovid-19 tehdidi ortadan kalkıncaya kadar toplu ibadet sırasında alınması gereken tedbirlere değinilirken, bunların tüm camilerde titizlikle uygulanacağına vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Camide sadece cuma namazının farzı kılınacak, sünneti camide eda edilmeyecektir. Kılacağımız cuma namazı da bu çerçevede eda edilecektir. Buna göre, herkes abdestini evinde almalı, maskesini mutlaka takmalı, seccadelerini herkes yanında getirmelidir. Namaz bitiminde fiziki mesafeye dikkat edilmeli ve görevlilerin yönlendirmelerine uyulmalıdır." ifadesi yer aldı.

KKTC'de 24 Mayıs'ta toplu ibadetlerle ilgili yasaklar kaldırılmış ve Ramazan Bayramı namazı sosyal mesafeye uyularak kılınmıştı.