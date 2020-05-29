29 Mayıs 2020, Cuma
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Fatih Camii’nde corona virüs engeli sonrası ilk Cuma namazı

Corona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan camiler bugün açıldı. için ellerinde seccadeleriyle ’ne gelen başlayan vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak saf tuttu. Vatandaşların cami avlusuna girişi havadan görüntülendi. Cuma namazını öncesi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hutbeyi irad etti. Ali Erbaş daha sonra cemaate Cuma namazını kıldırdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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FATİH CAMİİ’NDE CORONA ENGELİ SONRASI İLK CUMA

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ibadete kapalı olan camiler bugün Cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı.

Cuma namazını öncesi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hutbeyi irad etti.

Ali Erbaş daha sonra cemaate Cuma namazını kıldırdı.

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş cuma hutbesini Peygamber Efendimizin duasıyla bitirdi |Video DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ CUMA HUTBESİNİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN DUASIYLA BİTİRDİ |VİDEO

İŞTE 29 MAYIS 2020 CUMA GÜNÜ OKUNAN O HUTBE

HAMDOLSUN RABBİMİZE

Muhterem Müslümanlar! Cumanız mübarek olsun.

Bu icabet vaktinde, gönlünüz, hâneniz, ömrünüz ve rızkınız cumanın bereketiyle dolsun. Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde, bizleri saf saf huzuruna kabul eden, cemaat olma coşkusunu yeniden yaşatan Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun. "Hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir."

Ümmetine temizliği ve tezkiyeyi, maddi ve manevi her türlü kirden ve kirli işten uzak durmayı öğreten Habîb-i Kibriyâ Muhammed Mustafa Efendimize salât ve selâm olsun.



Aziz Müminler! Cuma günü müminlerin bayramıdır ve bu bayram Asr-ı Saadetten bugüne en güzel hâliyle camilerde, cemaatle kutlanır. Yeryüzünde Allah'ın mescitlerindeki huzur ve güveni başka hangi mekân sağlayabilir? Tevhidle çarpan yürekler vahdetle secdeye varırken, bu kardeşliğin sevinci başka nerede yaşanabilir? Umut ve inanç, teselli ve teslimiyet, muhabbet ve samimiyet başka hangi ortamda böylesine
güçlenebilir? Camiden ilim ve hikmet alınır; edeb ve ihsan yayılır. Ezan-ı şerifler yediden yetmişe müminleri birlik ve beraberliğe çağırır. Şükürler olsun bu çağrıya uyduk. Özlemle, hasretle bugünü bekliyorduk. Şimdi vuslat zamanı. Hislerimizi anlatmaya kelimeler kâfi değil! Vakit, Rabbimize kulluğumuzu, şükrümüzü, duamızı ve niyazımızı arz etme vaktidir.



FETİH VURGUSU

Kardeşlerim! Aziz İstanbul'un kapıları 29 Mayıs 1453 günü muazzam bir fetihle İslam'a ve şanlı medeniyetimize açılmıştı. Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da yine bugün aziz milletimize ve değerli cemaatimize açılıyor. Fethin coşkusu ile camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini bilelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım. Tedbirlere hassasiyetle uyalım.

HZ. PEYGAMBER'İN DUASI OKUNDU

Şimdi inşallah Cuma namazının farzını kılacağız. Ardından birbirimizle musafaha etmeden, fizikî mesafeye dikkat ederek ve görevlilerimizin yönlendirmelerine uyarak buradan ayrılacağız. Cuma namazının sünnetini evlerimizde kılacağız. Cenâb-ı Hak ibadetlerimizi kabul buyursun. Bizleri bu salgın hastalıktan en kısa zamanda kurtarsın.

Hutbemi Peygamber Efendimizin şu duasıyla bitiriyorum: "Allah'ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım eyle!"

İstanbul Fatih Camii'inde haftalar sonra ilk cuma namazı heyecanı |Video İSTANBUL FATİH CAMİİ'İNDE HAFTALAR SONRA İLK CUMA NAMAZI HEYECANI |VİDEO





'ne vatandaşlar saatler kala geldi. Maske takan vatandaşlar, yanlarında seccadelerini getirdi.

Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyuyarak saf tuttu.

Vatandaşların cami avlusuna girişi ve saf tutmaları havadan görüntülendi.

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