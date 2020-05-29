29 Mayıs 2020, Cuma
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Filistinliler Mescid-i Aksa'nın kapılarında cuma namazı kıldı

, corona virüsü gerekçe göstererek 'te camileri kapattı. Filistinliler, cuma namazı öncesi ’nın dışında akın ederek dua etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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FİLİSTİNLİLER MESCİD-İ AKSA'NIN KAPILARINDA CUMA NAMAZI KILDI

işgali altındaki 'te koronavirüsün yayılmasıyla camiler kapatılırken 'nın dışına akın eden Filistinliler cuma namazı öncesi dua etti.

MÜSLÜMANLAR CAMİNİN İBADETE AÇILMASININ ERTELENMESİNİ PROTESTO ETTİ
Filistin İslam Vakıflar Kurumu ise tüm ibadet eden vatandaşları hijyen talimatlarına göre dikkatli bir şekilde namazlarını kılmaya çağırdı. Yerel kaynaklara göre, virüsün yayılmaması amacıyla İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Mescid-i Aksa dışında toplanan Müslümanlar, hem dua etti hem de caminin ibadete açılmasının ertelenmesini protesto etti. Öte yandan Mart ayından bu yana koronavirüs sebebiyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın açılması 31 Mayıs'a ertelenmişti.

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