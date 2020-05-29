Avrupalı siyasetçi paylaştı! İşte tüm gerçekleri gözler önüne seren kare

Siyahi Amerikalı George Floyd'un Minneapolis'te polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından yaşanan gerilim artarak devam ederken Hollanda'da Lahey Belediye Meclisi üyesi Arnoud van Doorn'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkatleri çekti.

Hollandalı siyasetçi paylaşımında ABD polisi ve Türk polisi arasından farkı ortaya koydu.

Arnoud van Doorn fotoğrafı 'Yorum yok" mesajıyla paylaştı.

İlk fotoğrafta ABD polisi, Siyahi Amerikalı George Floyd'u boynuna basarak öldürüyor.

Diğer fotoğrafta ise Türk polisi yaşlı kadını omuzlarında taşıyor.



MÜSLÜMAN OLMUŞTU

Hollanda'da Lahey Belediye Meclisi üyesi Arnoud van Doorn 2013 yılında Müslüman olduğunu duyurmuştu.



TÜRKİYE'DEKİ FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

Tokat'ta yere düşerek ayağını kıran ve Emniyet'ten yardım isteyen yaşlı kadına polis memurları yardım etmiş, bir polis memuru ise yaşlı kadını sırtında evine taşımıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü duygulandıran fotoğrafı şu mesajla paylaşmıştı: Evde yalnızken düşüp ayağını kıran ve ekiplerimizden yardım isteyen Saadet teyzemize geçmiş olsun diliyor, tedavi edilmesinde yardımcı olan Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli personelimize teşekkür ediyoruz. Hep yanınızdayız ve emrinizdeyiz.



ABD'DEKİ POLİS ŞİDDETİ ÖLÜME NEDEN OLDU

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

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