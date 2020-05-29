29 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD ve Rusya arasında tansiyon yine yükseldi! Doğu Akdeniz'de it dalaşı

ABD ve Rusya arasında tansiyon yine yükseldi! Doğu Akdeniz'de it dalaşı

Son zamanlarda ikili ülke ilişkileri iyice gerilen ve ABD arasında, tansiyon yine yükseldi. ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 6'ıncı filoya ait P-8A tipi casus uçağının  Lefkoşa FIR hattı üzerinden Şam FIR hattı sınırına yaklaşınca Rus Su-35 tipi 2 savaş uçağı tarafından engellendiği duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.05.2020
ABONE OL
ABD VE RUSYA ARASINDA TANSİYON YİNE YÜKSELDİ!

Rum medyasının flaş olarak duyurduğu haberde 'de yaşanan gerilimin ABD'ye ait casus uçaklarının üzerinden Suriye'ye sınırlarına yaklaşmasıyla başladığı bildirildi. 26 Mayıs Salı günü ABD'ye ait P-8A tipi casus uçağı Güney Kıbrıs Lefkoşa FIR hattından Suriye FIR hattına doğru hareket etti. Bunun üzerine Suriye'de bulunan Su-35 tipi 2 Rus savaş uçağı havalandı.

CASUS UÇAĞA İKİ KEZ KİLİTLENDİ
Su-35 uçaklar tehlikeli bir şekilde Amerikan casus uçağının her iki kanat hizasına yaklaştığı, gerilimin bir saat boyunca devam ettiği kaydedildi. Su-35 uçaklarının ABD'nin casus uçağının bölgeden uzaklaşmasını beklediğini kaydeden Rum medyası, ile ABD arasında Suriye sebebiyle artan gerilimin havaya da yansıdığını ifade etti. Rusya'ya ait savaş uçakları, ABD'nin casus uçağını 15-19 Nisan tarihlerinde de engellemişti. 19 Nisan'daki olayda, Su-35 uçağı iki kez casus uçağa kilitlenmişti.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA