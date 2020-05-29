ABD ve Rusya arasında tansiyon yine yükseldi! Doğu Akdeniz'de it dalaşı
Son zamanlarda ikili ülke ilişkileri iyice gerilen Rusya ve ABD arasında, tansiyon yine yükseldi. ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 6'ıncı filoya ait P-8A tipi casus uçağının Güney Kıbrıs Lefkoşa FIR hattı üzerinden Şam FIR hattı sınırına yaklaşınca Rus Su-35 tipi 2 savaş uçağı tarafından engellendiği duyuruldu.
Rum medyasının flaş olarak duyurduğu haberde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ABD'ye ait casus uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden Suriye'ye sınırlarına yaklaşmasıyla başladığı bildirildi. 26 Mayıs Salı günü ABD'ye ait P-8A tipi casus uçağı Güney Kıbrıs Lefkoşa FIR hattından Suriye FIR hattına doğru hareket etti. Bunun üzerine Suriye'de bulunan Su-35 tipi 2 Rus savaş uçağı havalandı.
CASUS UÇAĞA İKİ KEZ KİLİTLENDİ
Su-35 uçaklar tehlikeli bir şekilde Amerikan casus uçağının her iki kanat hizasına yaklaştığı, gerilimin bir saat boyunca devam ettiği kaydedildi. Su-35 uçaklarının ABD'nin casus uçağının bölgeden uzaklaşmasını beklediğini kaydeden Rum medyası, Rusya ile ABD arasında Suriye sebebiyle artan gerilimin havaya da yansıdığını ifade etti. Rusya'ya ait savaş uçakları, ABD'nin casus uçağını 15-19 Nisan tarihlerinde de engellemişti. 19 Nisan'daki olayda, Su-35 uçağı iki kez casus uçağa kilitlenmişti.
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