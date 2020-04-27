Darbeci Hafter kendisini 'devlet başkanı' ilan etti
Darbeci Halife Hafter, BM himayesinde imzalanan 'Suheyrat Anlaşması'nı hiçe sayarak skandal bir açıklamaya imza attı. Darbeci Hafter, "ülkenin başına geçmesi konusunda halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını" ileri sürdü.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" iddia etti.
Hafter, yayınladığı görüntülü mesajında, daha önce yaptığı çağrı üzerine kendi kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilen sokak gösterilerine işaret ederek, "ülkenin başına geçmesi konusunda halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını" ileri sürdü.
ANLAŞMAYI HİÇE SAYDI
BM himayesinde Libyalı aktörlerce imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın "hükmünü yitirdiğini" savunan Hafter, liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" iddia etti.
Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Bu anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yönetmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti.
Hafter ve siyasi müttefikleri, sahadaki girişimleriyle bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini engellemeye çalışmıştı. Son olarak Nisan 2019'da başkent Trablus'a saldırı emri veren ve ülkeyi şiddet sarmalına sürükleyen Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Doç. Dr. Gülsen Meral A Haber’de uyardı! Karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler…
- İngiltere'de ölenlerin sayısı 21 bini geçti
- Mısır, Gazze sınırına bir duvar daha örüyor
- ABD'den Hafter hakkında skandal açıklama
- Ameliyat edilmeyen Türk genci İstanbul'a getirildi
- İşte dünya genelinde iyileşen vaka sayısı
- Son dakika: Fransa'da iki polise saldırı
- ABD'yi sallayan Trump Afganistan'dan çekilecek iddiası
- Fransa'da 24 saatte 437 can kaybı
- DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Salgın bitme noktasından çok uzak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Koronavirüse karşı meyan şerbeti! Meyan şerbeti nasıl yapılır? Meyan şerbeti faydaları neler?
- Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?
- Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
- Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?
- Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
- Son dakika: Düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek?
- Son dakika: Berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?
- Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Yeni emeklilere müjde! 2.000 TL ikramiye alabilmek için bunu yapmanız yeterli! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?
- EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
- Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri 2020
- Son dakika: 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır?