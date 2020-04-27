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Darbeci Hafter kendisini 'devlet başkanı' ilan etti

Darbeci Halife Hafter, BM himayesinde imzalanan 'Suheyrat Anlaşması'nı hiçe sayarak skandal bir açıklamaya imza attı. Darbeci Hafter, "ülkenin başına geçmesi konusunda halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını" ileri sürdü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2020
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DARBECİ HAFTER KENDİSİNİ 'DEVLET BAŞKANI' İLAN ETTİ

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" iddia etti.

Hafter, yayınladığı görüntülü mesajında, daha önce yaptığı çağrı üzerine kendi kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilen sokak gösterilerine işaret ederek, "ülkenin başına geçmesi konusunda halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını" ileri sürdü.

ANLAŞMAYI HİÇE SAYDI

BM himayesinde Libyalı aktörlerce imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın "hükmünü yitirdiğini" savunan Hafter, liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" iddia etti.

Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Bu anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yönetmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti.

Hafter ve siyasi müttefikleri, sahadaki girişimleriyle bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini engellemeye çalışmıştı. Son olarak Nisan 2019'da başkent Trablus'a saldırı emri veren ve ülkeyi şiddet sarmalına sürükleyen Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

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