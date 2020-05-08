09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Hafter milislerinden Libya'daki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milisler, başkent Trablus'taki ile çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine düzenledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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HAFTER'DEN MİTİGA HAVALİMANI'NA ROKETLİ SALDIRI

ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin Trablus'taki ve yakınlarındaki Şurfet el-Mellaha mahallesini roketlerle hedef aldığını söyledi.

Mecai, yaklaşık bir saat süren roketli saldırıların sadece maddi hasara yol açtığını, herhangi bir can kaybının ise yaşanmadığını aktardı.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayıs ayının ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

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