Hafter milislerinden Libya'daki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı ile çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine roketli saldırı düzenledi.
Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve yakınlarındaki Şurfet el-Mellaha mahallesini roketlerle hedef aldığını söyledi.
Mecai, yaklaşık bir saat süren roketli saldırıların sadece maddi hasara yol açtığını, herhangi bir can kaybının ise yaşanmadığını aktardı.
Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayıs ayının ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Meclis ringe döndü!
- Pence'in ofisinde bir kişi daha koronavirüs oldu
- PKK'nın kaçırdığı kızı için Federal Meclis önünde eylem
- Bilim insanlarından koronavirüs ilacı açıklaması!
- İtalya koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
- Fransa'da koronavirüs vaka sayısı açıklandı
- Hafter milisleri Libya'da roketli saldırı gerçekleştirdi
- Trump, Venezuela'daki darbe girişimi iddialarını reddetti
- İşte NASA'nın korkutan paylaşımı
- İngiltere koronavirüste son sayıyı açıkladı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Antalya'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla'da yasak olacak mı?
- Yarın marketler açık mı? 9-10 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?
- SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?
- Son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? THY yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Emekli maaşı ne zaman yatıyor? Memur emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? SGK Bağkur ödeme tarihi
- Emeklilere bayram müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Kim ne zaman alacak?
- Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il listesi açıklandı! (9-10 Mayıs)
- 0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? Detaylar belli oldu!
- LGS adayları dikkat! 2020 Lise kontenjanları yayımlandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise kontenjanları listesi
- Son dakika: Altın rekor kırıyor! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın yorumu dikkat çekti!
- Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? En güzel ve ucuz Anneler Günü hediye örnekleri! 2020 Anneler Günü ne zaman?
- MEB son dakika: Sınıfta kalma kalktı mı? 2020 yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? Sınıfta kalma var mı?