17 Mayıs 2020, Pazar
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İsrail'deki koalisyon krizi çözüldü! Netanyahu-Gantz'ın yemini öncesi gerginlik

'de Kasım 2018'de abluka altındaki Şeridi'nde düzenlenen saldırının ardından başlayan koalisyon krizi, Başbakan 'nun, Mavi-Beyaz İttifakı lideri ile kurduğu hükümeti Meclise sunmasıyla son buldu. Ancak Netanyahu-Gantz koalisyonunun yemin töreni öncesi Meclis'te zaman zaman gerginlik yaşandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2020
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İSRAİL'DEKİ YEMİN TÖRENİ ÖNCESİ GERGİNLİK

'de Kasım 2018'de abluka altındaki Şeridi'nde düzenlenen saldırının ardından başlayan koalisyon krizi, Başbakan 'nun, Mavi-Beyaz İttifakı lideri ile kurduğu hükümeti Meclise sunmasıyla son buldu.

Ancak Netanyahu-Gantz koalisyonunun yemin töreni öncesi Meclis'te zaman zaman gerginlik yaşandı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu milletvekilleri, konuşması sırasında sık sık Netanyahu'ya itiraz etti.

"İŞGAL VE IRKÇILIKLA BARIŞ OLMAZ"

İsrail Başbakanı konuşmasında işgal altındaki 'da yer alan bazı bölgelerin "ilhak" edilmesi gerektiğini ve bu adımın bölgeye "barış getirebileceğini" iddia ederken, Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Yusuf Caberin, "İşgal ve ırkçılıkla barış olmaz." diyerek Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Netanyahu-Gantz koalisyonu, 34 bakanlıkla İsrail tarihinde en fazla bakanlığın bulunduğu hükümet oldu.

KOALİSYON KRİZİ 3 ERKEN SEÇİME NEDEN OLDU

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Kasım 2018'de İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırının ardından varılan ateşkese tepki göstererek ortağı olduğu Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden istifa etmişti.

Bu gelişme üzerine giderek zayıflayan Netanyahu koalisyonu Aralık 2018'de kararı almıştı.

Ülkede biri 9 Nisan diğeri 17 Eylül'de olmak üzere geçen yıl 2 ayrı erken yapılmış ancak ne sağ ne de sol blokta yer alan partiler koalisyonu kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşabilmişti.

Eylüldeki seçimin ardından da hükümetin kurulamaması üzerine İsrail'de halk, 2 Mart'ta yeniden sandık başına gitmişti.

Netanyahu'nun liderliğindeki Likud partisi 120 sandalyeli meclise 36 milletvekili göndererek seçimi önde tamamlamıştı.

Mavi-Beyaz lideri Gantz, 2 Mart'taki seçimin ardından rakibi olan Netanyahu ile koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmıştı.

Bunun üzerine Yeş Atid ve Telem Partisi, ortağı olduğu Mavi-Beyaz İttifakından ayrılmıştı.

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