İsrail'deki koalisyon krizi çözüldü! Netanyahu-Gantz'ın yemini öncesi gerginlik
İsrail'de Kasım 2018'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırının ardından başlayan koalisyon krizi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile kurduğu hükümeti Meclise sunmasıyla son buldu. Ancak Netanyahu-Gantz koalisyonunun yemin töreni öncesi Meclis'te zaman zaman gerginlik yaşandı.
İsrail'de Kasım 2018'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırının ardından başlayan koalisyon krizi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile kurduğu hükümeti Meclise sunmasıyla son buldu.
Ancak Netanyahu-Gantz koalisyonunun yemin töreni öncesi Meclis'te zaman zaman gerginlik yaşandı.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri, konuşması sırasında sık sık Netanyahu'ya itiraz etti.
"İŞGAL VE IRKÇILIKLA BARIŞ OLMAZ"
İsrail Başbakanı konuşmasında işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin "ilhak" edilmesi gerektiğini ve bu adımın bölgeye "barış getirebileceğini" iddia ederken, Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Yusuf Caberin, "İşgal ve ırkçılıkla barış olmaz." diyerek Netanyahu'ya tepki gösterdi.
Netanyahu-Gantz koalisyonu, 34 bakanlıkla İsrail tarihinde en fazla bakanlığın bulunduğu hükümet oldu.
KOALİSYON KRİZİ 3 ERKEN SEÇİME NEDEN OLDU
Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Kasım 2018'de İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırının ardından varılan ateşkese tepki göstererek ortağı olduğu Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden istifa etmişti.
Bu gelişme üzerine giderek zayıflayan Netanyahu koalisyonu Aralık 2018'de erken seçim kararı almıştı.
Ülkede biri 9 Nisan diğeri 17 Eylül'de olmak üzere geçen yıl 2 ayrı erken seçim yapılmış ancak ne sağ ne de sol blokta yer alan partiler koalisyonu kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşabilmişti.
Eylüldeki seçimin ardından da hükümetin kurulamaması üzerine İsrail'de halk, 2 Mart'ta yeniden sandık başına gitmişti.
Netanyahu'nun liderliğindeki Likud partisi 120 sandalyeli meclise 36 milletvekili göndererek seçimi önde tamamlamıştı.
Mavi-Beyaz lideri Gantz, 2 Mart'taki seçimin ardından rakibi olan Netanyahu ile koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmıştı.
Bunun üzerine Yeş Atid ve Telem Partisi, ortağı olduğu Mavi-Beyaz İttifakından ayrılmıştı.
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