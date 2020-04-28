Son dakika: Rusya'dan flaş Hafter açıklaması: Onaylamıyoruz
Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: “Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil. (Hafter’in devlet başkanlığı ilanı) Rusya bunu onaylamıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesini onaylamadıklarını söyledi.
Lavrov, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS Dışişleri Bakanları Konseyinin video konferans yoluyla gerçekleştirilen gayriresmi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hafter'in kendisini tek taraflı devlet başkanı ilan etmesini değerlendiren Lavrov, "Rusya bunu onaylamıyor. Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil." diye konuştu.
Lavrov, "Ne (Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz) Serrac'ın Hafter ile konuşmak istemediği yönündeki açıklamalarını ne de Hafter'in tek başına Libya halkının hayatını belirleme kararını onaylıyoruz. Ne o ne de bu, oluşan duruma çözüm getirecek istikrarlı uzlaşmanın sağlanmasına yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.
Libya'da tarafların kendi başlarına ortak çözüme varması gerektiğini vurgulayan Lavrov, taraflarla temasları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.
HAFTER KENDİSİNİ TEK TARAFLI "DEVLET BAŞKANI" İLAN ETMİŞTİ
Halife Hafter, son dönemde yaşadığı askeri kayıpların ardından dün akşam yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" ileri sürmüştü.
Kendisine bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusunun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri süren Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.
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