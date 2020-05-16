16 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Libya'da darbeci Hafter'e ağır darbe! Hava savunma sistemi imha edildi

Libya'da darbeci Hafter'e ağır darbe! Hava savunma sistemi imha edildi

Son dakika haberi... ordusuna ait bir SİHA, darbeci 'in işgal ettiği 'ne yeni sevkedilen 'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
ABONE OL
LİBYA'DA DARBECİ HAFTER'E AĞIR DARBE!

Ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun hava unsurlarının, milislerinin işgalindeki 'ne henüz gönderilen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin () temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipindeki HSS'yi imha ettiğini duyurdu.

3 BİN KİLOMETREKARELİK ALANI MİLİSLERDEN TEMİZLEMİŞTİ

Libya Ordusu, 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak başkentten Tunus sınırına kadar uzanan sahil şeridinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan başkentin 140 kilometre güneybatısındaki Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik açıdan büyük önem taşıyor.

"PARALI ASKER İLE MİLİSLERİN..."

Libya Ordusu, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla "paralı asker ile milislerin barınağı ve sivillere yönelik hava saldırılarının merkezi durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını" bildirmişti.

UMH güçlerinden Hafter milislerine şok! Böyle imha edildi UMH GÜÇLERİNDEN HAFTER MİLİSLERİNE ŞOK! BÖYLE İMHA EDİLDİ
Son dakika: Hafter milisleri Libya'da roketli saldırı gerçekleştirdi SON DAKİKA: HAFTER MİLİSLERİ LİBYA'DA ROKETLİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ
Hafter milislerinden Libya'daki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı HAFTER MİLİSLERİNDEN LİBYA'DAKİ MİTİGA HAVALİMANI'NA ROKETLİ SALDIRI

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA