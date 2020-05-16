Libya'da darbeci Hafter'e ağır darbe! Hava savunma sistemi imha edildi
Son dakika haberi... Libya ordusuna ait bir SİHA, darbeci Hafter'in işgal ettiği Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne yeni sevkedilen BAE'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etti.
Libya Ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun hava unsurlarının, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne henüz gönderilen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipindeki HSS'yi imha ettiğini duyurdu.
3 BİN KİLOMETREKARELİK ALANI MİLİSLERDEN TEMİZLEMİŞTİ
Libya Ordusu, 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak başkentten Tunus sınırına kadar uzanan sahil şeridinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.
Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan başkentin 140 kilometre güneybatısındaki Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik açıdan büyük önem taşıyor.
"PARALI ASKER İLE MİLİSLERİN..."
Libya Ordusu, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla "paralı asker ile milislerin barınağı ve sivillere yönelik hava saldırılarının merkezi durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını" bildirmişti.
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