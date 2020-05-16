Son dakika: İtalya'da Kovid-19 kaynaklı son 24 saatte 153 ölüm
Son dakika haberi... İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 153 artarak 31 bin 763'e yükseldi. Öte yandan İtalya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin önlemlerin gevşetilmesi kapsamında 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını AB ülkelerine açacak.
İTALYA 3 HAZİRAN'DAN İTİBAREN SINIRLARINI AB ÜLKELERİNE AÇIYOR
İtalya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin önlemlerin gevşetilmesi kapsamında 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını AB ülkelerine açacak.
Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır acil durum içindeki İtalya, virüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirleri gevşetmeye devam ediyor.
Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında dün toplanan bakanlar kurulu, sabaha karşı ülkede Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Buna göre İtalya, 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını açacak ve ayrıca epidemiyolojik olarak risk içermeyen ülke ya da bölgelerden gelenlere 14 günlük karantina uygulamasını kaldıracak.
İtalyan basınında, 3 Haziran'dan itibaren AB ve Schengen Bölgesi ülkelerine karantina uygulanmadan sınırların açılacağı belirtildi. İtalya'nın AB dışındaki ülkelere seyahat durumunun halihazırda Birlik dış sınırlarını 15 Haziran'a kadar kapatan AB kararına bağlı olduğu ifade edildi.
3 Haziran'da dış sınırların açılmasına ilaveten ülkede mart ayından beri kısıtlanmış olan bölgeler arası seyahate de izin verilecek.
MAĞAZA, RESTORAN VE İBADETHANELER 18 MAYIS'TA AÇILIYOR
Diğer yandan, açıklamada, daha önce 1 Haziran olarak duyurulan restoran, kafe ve ibadethanelerdeki açılış tarihinin öne çekildiği belirtildi.
Kilise, cami, sinagog gibi ibadethaneler, mağazalarla 18 Mayıs'tan itibaren sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yeniden faaliyete geçecek.
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