Fransa'da 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 96 can kaybı
Son dakika haberi... Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 96 artarak 27 bin 625'e yükseldi. Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19'a ilişkin araştırma yapılmak üzere 45 farklı projeye toplamda 22 milyon avro destek sağlayacaklarını belirtti.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 2 bin 132'si yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 432 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 38 gündür düşüyor.
İyileşen kişi sayısı 618 artarak 61 bin 66'ya ulaştı.
Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 96 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı hastanelerde 17 bin 412, bakımevlerinde 10 bin 213'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 27 bin 625'e çıktı.
Açıklamada, yeni vaka sayısına ilişkin bilgiler paylaşılmadı. Ülkedeki vaka sayısı dün 942 artışla 215 bin 632'ye ulaşmıştı.
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