14 Mayıs 2020, Perşembe
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ABD'den Türkçe mesaj: Çok teşekkür ederiz

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Gaynor'dan, 'ye teşekkürü geldi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin paylaşımına da "Çok teşekkür ederiz!" yanıtı verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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ABD'DEN TÜRKÇE MESAJ: ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu () Başkanı , 'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla gönderdiği tıbbi malzemeleri için teşekkür etti.

Gaynor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin 500 yüz siperliği, 1500 koruyucu gözlük, 497 bin 900 maske ve 69 bin 330 tulum yardımı için minnettarız. Bu malzemeler, FEMA'nın (Washington DC, Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia ve Batı Virginia'yı kapsayan) üçüncü bölgesinde dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Gaynor'ın tweetini paylaşması üzerine FEMA'nın resmi Twitter hesabından Türkçe "Çok teşekkür ederiz!" mesajına yer verildi.

Malzemelerin dağıtımına ilişkin resimleri de paylaşımına ekleyen FEMA, malzemelerin sağlık çalışanlarına verildiğini kaydetti.

Türkiye, 29 Nisan ve 2 Mayıs'ta iki askeri kargo uçağıyla ABD'ye tıbbi yardım malzemeleri ulaştırmıştı.

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