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Haberler Galeri Türkiye'den Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım

Türkiye'den Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım

Başkan Erdoğan'ın talimatı ile koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardımları taşıyan askeri uçak Ankara'dan havalandı, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan "Milletimizin desteğiyle Türkiye'nin merhamet elini dünyanın her tarafına ulaştırmayı sürdüreceğiz. Yardım talep ülkeler Türkiye'ye teşekkürlerini iletip, şükranlarını sunuyorlar" dedi.

Giriş Tarihi: 12.05.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 09:37
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Türkiye'den Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

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Türkiye'den Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla Kuzey Makedonya'ya 75 bin cerrahi maske, 10 bin nitril eldiven, 10 bin koruyucu tulum, 2 bin koruyucu gözlük, 2 bin N149 maske, Arnavutluk'a 75 bin cerrahi maske, 4 bin nitril eldiven, 2 bin tulum ve 2 bin koruyucu gözlük gönderdi.

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Türkiye'den Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım

Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağa yüklendi. Yüklemenin tamamlanmasının ardından uçak, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya hareket etti.

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Türkiye'den Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım

"YARDIM TALEP ÜLKELER TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜRLERİNİ İLETİYOR"

Uğurlama töreninde bulunan Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un yanı sıra Dominik, Haiti, Polonya ve Moldova'ya da yardım yapıldığını belirtti.

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Türkiye'den Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım

Türk Kızılay olarak yardım gönderdikleri ülke sayısının 17'ye yükseldiğini bildiren Altan, "Organizasyonlarımız devam edecek. Milletimizin desteğiyle Türkiye'nin merhamet elini dünyanın her tarafına ulaştırmayı sürdüreceğiz. Yardım talep ülkeler Türkiye'ye teşekkürlerini iletip, şükranlarını sunuyorlar." diye konuştu.