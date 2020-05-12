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Türkiye'den Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım
Başkan Erdoğan'ın talimatı ile koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardımları taşıyan askeri uçak Ankara'dan havalandı, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan "Milletimizin desteğiyle Türkiye'nin merhamet elini dünyanın her tarafına ulaştırmayı sürdüreceğiz. Yardım talep ülkeler Türkiye'ye teşekkürlerini iletip, şükranlarını sunuyorlar" dedi.
Giriş Tarihi: 12.05.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 09:37
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