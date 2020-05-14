ABD basınından dikkat çeken sözler: Türkiye daha da güçlenecek

Amerikan medyasının köklü dergilerinden Forbes, Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu ile ilgili bir yazı yayınladı. Söz konusu yazıda Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğu ve uçak gemisi ile yeni kabiliyetler kazanacağı belirtildi.