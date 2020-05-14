14 Mayıs 2020, Perşembe
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ABD basınından dikkat çeken sözler: Türkiye daha da güçlenecek

ABD basınında, Türk donanmasının amiral gemisi hakkında övgü dolu sözler yazıldı. Hem 'da hem de 'de varlığını herkese kabul ettiren , donanmasının gücüyle dikkat çekti. Amerikan Forbes Dergisi, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu ile Türk donanmasının, diğer operasyonlarda daha da güçleneceğini aktardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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ABD'DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER: TÜRKİYE DAHA DA GÜÇLENECEK

Amerikan medyasının köklü dergilerinden Forbes, Türk donanmasının amiral gemisi ile ilgili bir yazı yayınladı. Söz konusu yazıda 'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğu ve uçak gemisi ile yeni kabiliyetler kazanacağı belirtildi.

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