ABD basınından dikkat çeken sözler: Türkiye daha da güçlenecek
ABD basınında, Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu hakkında övgü dolu sözler yazıldı. Hem Libya'da hem de Suriye'de varlığını herkese kabul ettiren Türkiye, donanmasının gücüyle dikkat çekti. Amerikan Forbes Dergisi, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu ile Türk donanmasının, diğer operasyonlarda daha da güçleneceğini aktardı.
Amerikan medyasının köklü dergilerinden Forbes, Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu ile ilgili bir yazı yayınladı. Söz konusu yazıda Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğu ve uçak gemisi ile yeni kabiliyetler kazanacağı belirtildi.
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