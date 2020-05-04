Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim Jong-un'a ihanet edenler yandı

Üç haftalık bir aranın ardından hakkında "öldü mü acaba" iddialarının ortaya atıldığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un neden gizlendiği ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Dün kalp ameliyatı geçirdiğine dair kanıt bulunan Kim'in ajandasında ise bambaşka bir plan olduğu öne sürüldü.Kuzey Kore lideri üç haftalık gizemli kayboluşu ile ilgili flaş bir iddia Avustralya'dan geldi. Avustralya'nın önde gelen televizyon kanallarından Sky News Australia'da çalışan gazeteci James Morrow, Kim'in aslında sağlık sorunları yüzünden değil siyasi hesaplaşma için bir süre boyunca ortadan kaybolduğunu öne sürdü.

"İHANETİ ÇÖZMEK İÇİN KAYBOLDU"

Kuzey Kore tarihi ve siyaseti konusunda uzmanlaşan deneyimli gazeteci James Morrow, 36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin yakın kurmayları arasında kendisine ihanet hazırlığı içerisinde olanları belirlemek için böyle bir operasyon içerisine girdiğini söyledi.



"TUTUKLAMALAR BAŞLAYACAK"

Morrow, "Kuzey Kore'deki elit tabakanın ölümüne nasıl tepki vereceğini görmek için öldüğüne dair iddiaları yaydı. Biraz geri plana çekilerek kimin yokluğunda öne çıkacağını ve yönetimi devralmak için harekete geçeceğini görmek istedi" ifadesini kullandı.

Ünlü gazeteci, "Şimdi Kim öncekinden de sert ve vahşi davranacak ve ağırlığını ortaya koyacak. Kuzey Kore'de çok yakında tutuklamaların başlayacağından şüpheleniyorum" iddiasında bulundu.