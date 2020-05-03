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Güney Kore'den yeni 'Kim Jong Un' açıklaması

Güney Koreli üst düzey bir yetkili, hakkındaki sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü iddialarının ardından ortaya çıkan lideri Kim Jong-un'un ameliyat veya herhangi bir tıbbi operasyon geçirmediğini öne sürdü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2020 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
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GÜNEY KORE'DEN YENİ 'KİM JONG UN' AÇIKLAMASI

Devlet Başkanlığından (Mavi Ev) isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, hükümetin, Kim'in herhangi bir ameliyat veya tıbbi müdahale geçirmediğini belirlediğini iddia etti.

Yetkili, açıkladığı bilgiye ilişkin herhangi bir kaynak vermedi.

Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un fabrika açılışına katıldı ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN FABRİKA AÇILIŞINA KATILDI

İddiaların ardından Kim Jong-Un'un, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğraf ve videoları yayımlanmıştı.

Kim'in ortaya çıkması, hakkındaki spekülasyonları sonlandırırken, bazı yorumcular, Kim'in yürüyüşünde bir tuhaflık olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un fabrika açılışına katıldı ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN FABRİKA AÇILIŞINA KATILDI

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