Güney Kore'den yeni 'Kim Jong Un' açıklaması
Güney Koreli üst düzey bir yetkili, hakkındaki sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü iddialarının ardından ortaya çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ameliyat veya herhangi bir tıbbi operasyon geçirmediğini öne sürdü.
Güney Kore Devlet Başkanlığından (Mavi Ev) isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, hükümetin, Kim'in herhangi bir ameliyat veya tıbbi müdahale geçirmediğini belirlediğini iddia etti.
Yetkili, açıkladığı bilgiye ilişkin herhangi bir kaynak vermedi.
Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.
İddiaların ardından Kim Jong-Un'un, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğraf ve videoları yayımlanmıştı.
Kim'in ortaya çıkması, hakkındaki spekülasyonları sonlandırırken, bazı yorumcular, Kim'in yürüyüşünde bir tuhaflık olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Libya hükümeti Cancavid milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı
- Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
- Hükümet tüm planları hazırlamış: Eğer Johnson ölseydi
- Binlerce kişi tedbirleri protesto etti!
- Rusya’da büyük şok: Koronada rekor artış
- Ülkede sembol olmuştu! Görenleri büyüledi
- İki günde 2.7 milyon ziyaretçi
- Rus ordusunda koronavirüs alarmı! Binlerce asker...
- Rusya ve İran’dan İngiltere'ye siber saldırı!
- Korona mücadelesinde ümit veren gelişme!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir?
- Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayımlandı
- 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika: Akdeniz Girit Adası'nda korkutan deprem! Girit Adası nerede? 2 Mayıs son depremler listesi...
- Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- 1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...
- Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?
- Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?
- Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...
- Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?