Kim Jong Un ortaya çıktı! Trump'tan ilk yorum geldi!

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un günler sonra fotoğraflarının medyaya servis edilmesi hakkında ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama geldi.

"ONUN GERİ DÖNDÜĞÜNÜ GÖRMEKTEN MEMNUNUM"

Konuyla ilgili tweet atan Trump "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmek beni bilhassa memnun etti" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı 29 Nisan'da Kim Jong-un'un öldüğü hakkında çıkan iddiaların sorulması üzerine "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı" diye konuşmuştu.