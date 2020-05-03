Kim Jong Un ortaya çıktı! Trump'tan ilk yorum geldi!
Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un haftalardır görülmemesi üzerine dünyanın dört bir yanından 'öldü' iddiaları ortaya atılmıştı. Kuzey Kore devlet ajansı bu iddialara Kim’in fabrika açılışındaki fotoğraflarını yayınlayarak iddialara son noktayı koymuştu. Bu gelişmeler üzerine ABD Başkanı Donald Trump’tan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un günler sonra fotoğraflarının medyaya servis edilmesi hakkında ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama geldi.
"ONUN GERİ DÖNDÜĞÜNÜ GÖRMEKTEN MEMNUNUM"
Konuyla ilgili tweet atan Trump "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmek beni bilhassa memnun etti" yorumunu yaptı.
ABD Başkanı 29 Nisan'da Kim Jong-un'un öldüğü hakkında çıkan iddiaların sorulması üzerine "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı" diye konuşmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da 24 saatte 166 can kaybı
- ABD'li vekiller Trump'a ''Filistin'e destek'' çağrısında bulundu
- İspanya'dan son dakika corona virüs açıklaması!
- Kovid-19'u yenen kişi sayısı...
- Darbeci Hafter'e kötü haber!
- Suriye'de gerilim! Rus ordusu ABD askerlerinin yolunu kesti
- Brezilya'da 24 saatte 421 kişi öldü
- Kanada'da Müslümanları duygulandıran olay!
- İngiltere'de virüsten ölenlerin sayısı 28 bini geçti
- İtalya'da son 24 saatte 474 ölüm
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir?
- Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayımlandı
- 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika: Akdeniz Girit Adası'nda korkutan deprem! Girit Adası nerede? 2 Mayıs son depremler listesi...
- Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- 1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...
- Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?
- Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?
- Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...
- Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?