03 Mayıs 2020, Pazar
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Kim Jong Un ortaya çıktı! Trump'tan ilk yorum geldi!

Lideri Kim Jong'un haftalardır görülmemesi üzerine dünyanın dört bir yanından 'öldü' iddiaları ortaya atılmıştı.  Kuzey Kore devlet ajansı bu iddialara Kim’in fabrika açılışındaki fotoğraflarını yayınlayarak iddialara son noktayı koymuştu. Bu gelişmeler üzerine Başkanı ’tan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2020
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KİM JONG UN ORTAYA ÇIKTI! TRUMP'TAN İLK YORUM GELDİ!

Lideri Kim Jong-un'un günler sonra fotoğraflarının medyaya servis edilmesi hakkında Başkanı 'tan da açıklama geldi.

"ONUN GERİ DÖNDÜĞÜNÜ GÖRMEKTEN MEMNUNUM"

Konuyla ilgili tweet atan Trump "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmek beni bilhassa memnun etti" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı 29 Nisan'da Kim Jong-un'un öldüğü hakkında çıkan iddiaların sorulması üzerine "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı" diye konuşmuştu.

Güney Kore'den bomba iddia! Kim Jong Un öldü GÜNEY KORE'DEN BOMBA İDDİA! KİM JONG UN ÖLDÜ

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