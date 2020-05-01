İstihbarat raporunda ortaya çıktı! İşte Kim Jong Un'un sağlık sorunu!

Haftadır ortalıkta adeta sırra kadem basan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un stres, alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi. Taze ıstakoz, yıllanmış içkiler ve sınırsız eğlence için uzun boylu genç kızlardan oluşan bir harem... Öldüğü iddiaları gündemden düşmeyen ve hakkında sayısız spekülasyon yapılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili gizemin anahtarı lüks lokomotifinde mi gizli? Uydu görüntüleri yayınlandıktan sonra birinci gündem maddesi haline gelen Kuzey Kore liderinin trenine dair şoke eden detaylar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 01.05.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 18:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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