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İstihbarat raporunda ortaya çıktı! İşte Kim Jong Un'un sağlık sorunu!

Haftadır ortalıkta adeta sırra kadem basan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un stres, alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi. Taze ıstakoz, yıllanmış içkiler ve sınırsız eğlence için uzun boylu genç kızlardan oluşan bir harem... Öldüğü iddiaları gündemden düşmeyen ve hakkında sayısız spekülasyon yapılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili gizemin anahtarı lüks lokomotifinde mi gizli? Uydu görüntüleri yayınlandıktan sonra birinci gündem maddesi haline gelen Kuzey Kore liderinin trenine dair şoke eden detaylar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 01.05.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 18:12
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İstihbarat raporunda ortaya çıktı! İşte Kim Jong Un'un sağlık sorunu!

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un 15 Nisan tarihinde babasının doğum günü seremonisine katılmamasıyla ortaya atılan çeşitli iddialara bir yenisi eklendi.

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İstihbarat raporunda ortaya çıktı! İşte Kim Jong Un'un sağlık sorunu!

İngiliz medyasının yayınladığı bir Güney Kore kaynaklı istihbarat raporuna göre, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un "aşırı alkol ya da fazla çalışma nedeniyle" sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.

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İstihbarat raporunda ortaya çıktı! İşte Kim Jong Un'un sağlık sorunu!

Raporda, "Tahminlere göre, Jong-Un'un aşırı alkol veya aşırı çalışma nedeniyle sağlık açısından sorunlar yaşadığı açıkça görünüyor" ifadeleri kullanılırken Jong Un'un dinlenmek için Kuzey Kore'nin Wonsan şehrindeki villasına gitmiş olabileceği belirtildi.

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İstihbarat raporunda ortaya çıktı! İşte Kim Jong Un'un sağlık sorunu!

ZEVK TRENİ!
Dünya Kim Jong-un'un hayatta olup olmadığı gerçeğine ulaşmaya çalışırken, gündemde Kuzey Kore liderinin "zevk treni" var. Tarihe şöyle bir bakıldığında diktatörlerin "kişisel trenleri" sevdikleri sonucuna varmak mümkün.

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İstihbarat raporunda ortaya çıktı! İşte Kim Jong Un'un sağlık sorunu!

Örneğin Hitler, II. Dünya Savaşı'nın büyük bölümü boyunca mobil karargah olarak kullandığı, uçaksavar silahlarıyla donatılmış ve zırhlı bir canavar olarak nitelendirilebilecek "Amerika"ya sahipti. Mussolini ve Stalin'in de uzun mesafelerde seyahatlerinde kullandığı lüks trenleri vardı.