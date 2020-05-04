ABD’de aynı fabrikada çalışan 373 işçide koronavirüs tespit edildi

En çok vakanın ve ölümün görüldüğü ve koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'den korkutan haberler gelmeye devam ediyor.Missouri eyaletinde faaliyet gösteren ve domuz eti üretilen Triumph Foods fabrikasında çalışan 373 işçide koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

HİÇBİR SEMPTOM GÖSTERMEDİLER

Yetkililer virüsü taşıyan kişilerin daha önce hiçbir semptom göstermediğini açıkladı.

352 KİŞİ ÖLDÜ

Eyalet genelinde bugüne kadar virüs tespit edilen kişilerin sayısının 8 bin 386, can kaybının ise 352 olduğu belirtildi.