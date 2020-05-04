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ABD’de aynı fabrikada çalışan 373 işçide koronavirüs tespit edildi

salgınının merkez üssü haline gelen 'nin eyaletinde bulunan ve eti üretilen fabrikada 373 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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ABD'DE BÜYÜK ŞOK! ADETA KORONA FABRİKASI

En çok vakanın ve ölümün görüldüğü ve salgının merkez üssü haline gelen 'den korkutan haberler gelmeye devam ediyor. eyaletinde faaliyet gösteren ve eti üretilen fabrikasında çalışan 373 işçide koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

HİÇBİR SEMPTOM GÖSTERMEDİLER

Yetkililer virüsü taşıyan kişilerin daha önce hiçbir semptom göstermediğini açıkladı.

352 KİŞİ ÖLDÜ

Eyalet genelinde bugüne kadar virüs tespit edilen kişilerin sayısının 8 bin 386, can kaybının ise 352 olduğu belirtildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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