03 Mayıs 2020, Pazar
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Hafter'e darbe üstüne darbe! Yerle bir edildi

, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin bulunduğu 'ndeki silah depolarına yönelik hava harekatı düzenledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2020
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HAFTER'E DARBE ÜSTÜNE DARBE! YERLE BİR EDİLDİ

'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava kuvvetleri, başkentin batısındaki Hafter milislerinin kontrolündeki 'ne düzenlediği hava harekatında silah depolarını hedef aldı. Hava saldırısı nedeniyle üste patlamaların devam ettiği bildirildi.

Vatiyye Üssü'ndeki sığınağın da hedef alındığı belirtilen harekatta, silahlı araçların etkisiz hale getirildiği ve iki milisin öldürüldüğü, beşinin de yaralandığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Libya Ordusu'nun başkentin güneyindeki Hallatat mevkisinde Hafter milislerini ağır top atışıyla vurduğu paylaşıldı.

Son dakika: Libya Hava Kuvvetleri Hafter milislerini taşıyan otobüsü vurdu SON DAKİKA: LİBYA HAVA KUVVETLERİ HAFTER MİLİSLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜSÜ VURDU
Son dakika: Rusya'dan flaş Hafter açıklaması: Onaylamıyoruz SON DAKİKA: RUSYA'DAN FLAŞ HAFTER AÇIKLAMASI: ONAYLAMIYORUZ
Son dakika: Libya'da darbeci Hafter milisleri sivilleri bombaladı SON DAKİKA: LİBYA'DA DARBECİ HAFTER MİLİSLERİ SİVİLLERİ BOMBALADI
Darbeci Hafter kendisini 'devlet başkanı' ilan etti DARBECİ HAFTER KENDİSİNİ 'DEVLET BAŞKANI' İLAN ETTİ

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