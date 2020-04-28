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Son dakika: Libya'da darbeci Hafter milisleri sivilleri bombaladı

’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milisler Trablus'un doğusunda sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Hafter milislerinin Trablus-Mısrata kentine 30’da fazla roket düştüğü belirtildi.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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DARBECİ HAFTER MİLİSLERİ SİVİLLERİ BOMBALADI
'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un doğusundaki Mısrata'da sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hafter milislerinin Trablus-Mısrata kentine 30'da fazla roket düştüğü belirtildi.



Öte yandan, nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için, geçen hafta operasyon başlatmıştı.



Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.
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