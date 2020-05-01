01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Libya Hava Kuvvetleri Hafter milislerini taşıyan otobüsü vurdu

Son dakika: Libya Hava Kuvvetleri Hafter milislerini taşıyan otobüsü vurdu

Son dakika haberleri... hükümeti , saldırı hazırlığındaki milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı. UMH hava kuvvetleri, bugün Hafter milislerine karşı 3 ayrı operasyon düzenlemişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
ABONE OL
LİBYA HAFTER MİLİSLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜSÜ VURDU

hükümetine bağlı , ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife 'in saldırı hazırlığındaki milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, konuya dair Öfke Volkanı Operasyonunun sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sözcü Kununu, Libya hükümet güçlerinin başkent Trablus'un yaklaşık 200 kilometre güneyinde yer alan Nesme bölgesinde hava operasyonu düzenlediğini, Hafter milislerini taşıyan otobüsü vurduğunu belirtti.

Kununu etkisiz hale getirilen milisler ve yaralılar hakkında bilgi paylaşmadı.

UMH hava kuvvetleri, bugün Hafter milislerine karşı 3 ayrı operasyon düzenlemişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA