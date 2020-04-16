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Libya BAE'ye ait bir insansız hava aracı düşürdü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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LİBYA BAE'YE AİT İNSANSIZ HAVA ARACINI DÜŞÜRDÜ

, Batı ve bazı Arap ülkelerinin desteklediği darbeci 'e bir darbe daha vurdu. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait insansız hava aracı düşürdüklerini duyurdu. Libya geçtiğimiz günlerde Hafter milislerini püskürttüğü çatışmada BAE'ye ait 10 tank ele geçirmişti.

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait insansız hava aracı düşürdüklerini duyurdu.

Libya'da Hafter'e ağır darbe LİBYA'DA HAFTER'E AĞIR DARBE

Başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesi komutanı Yusuf el-Emin, yaptığı açıklamada, "Hükümet güçleri, Ayn Zara'da BAE'ye ait bir İHA düşürdü." ifadesini kullandı.

UMH'nin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecii de yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Trablus'un güneyinde ilerleme kaydettiğini belirtti.

Libya BAE'ye ait İHA'yı düşürdü LİBYA BAE'YE AİT İHA'YI DÜŞÜRDÜ

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UMH'NİN ÜLKENİN BATISINDAKİ İLERLEYİŞİ

UMH güçleri, 13 Nisan Pazartesi sabahı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı milislerinden temizleyerek büyük bir başarıya imza atmıştı.

Başkent Trablus'tan Tunus sınırına kadarki bölgede Sabrata ve Surman başta olmak üzere 7 belde ve bir şehri, Hafter milislerinden geri alan UMH, ülkenin batısındaki sahil şeridi boyunca kontrolü sağlamıştı.

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