Libya BAE'ye ait bir insansız hava aracı düşürdü
Libya, Batı ve bazı Arap ülkelerinin desteklediği darbeci Hafter'e bir darbe daha vurdu. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait insansız hava aracı düşürdüklerini duyurdu. Libya geçtiğimiz günlerde Hafter milislerini püskürttüğü çatışmada BAE'ye ait 10 tank ele geçirmişti.
Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait insansız hava aracı düşürdüklerini duyurdu.
Başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesi komutanı Yusuf el-Emin, yaptığı açıklamada, "Hükümet güçleri, Ayn Zara'da BAE'ye ait bir İHA düşürdü." ifadesini kullandı.
UMH'nin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecii de yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Trablus'un güneyinde ilerleme kaydettiğini belirtti.
UMH'NİN ÜLKENİN BATISINDAKİ İLERLEYİŞİ
UMH güçleri, 13 Nisan Pazartesi sabahı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizleyerek büyük bir başarıya imza atmıştı.
Başkent Trablus'tan Tunus sınırına kadarki bölgede Sabrata ve Surman başta olmak üzere 7 belde ve bir şehri, Hafter milislerinden geri alan UMH, ülkenin batısındaki sahil şeridi boyunca kontrolü sağlamıştı.
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