Libya'da Hafter'e ağır darbe
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Batı ülkelerinin desteklediği Hafter'in askeri helikopterini düşürdü. Hafter milislerinin saldırısı geri püskürtülürken, 35 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askeri birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait askeri helikopteri düşürdü.
UMH askeri birlikleri sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trablus hükümetine bağlı hava kuvvetleri, başkent Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata kenti yakınlarında Hafter milislerine ait Rus yapımı Mi-35 türü savaş helikopterini düşürdü.
Çin yapımı 2 insansız hava aracını da düşürdüklerini kaydeden Kununu, düşen helikopterde bulunanların tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı ancak helikopterde bulunanların sayısı hakkında bilgi vermedi.
35 HAFTER MİLİSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın merkezinden yapılan açıklamada ise Hafter milislerinin Veşka ve Misrata kentinin güneyindeki Ebu Kureyn bölgelerine saldırdığı duyuruldu.
Saldırının geri püskürtüldüğü vurgulanan açıklamada, 35 Hafter milisinin etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda milisin esir alındığı belirtildi.
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