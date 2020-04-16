Almanya Başbakanı Merkel'den 'uluslararası iş birliği' çağrısı
Koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'uluslararası iş birliği' çağrısında bulundu. Merkel, koronavirüsün sadece güçlü ve koordineli verilecek uluslararası cevapla atlatılabileceğini vurguladı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede uluslararası iş birliği çağrısında bulunduğu bildirildi.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Merkel'in, bugün G7 ülkeleri liderlerinin video konferans yoluyla düzenlediği toplantıya katıldığını belirtti.
Seibert, G7 dönem başkanlığını yürüten ABD'nin çağrısıyla yapılan toplantının gündeminin, Kovid-19 salgını olduğunu kaydetti.
MERKEL'DEN DSÖ'YE "TAM DESTEK"
Şansölye Merkel'in, toplantıda, pandeminin sadece güçlü ve koordineli verilecek uluslararası cevapla atlatılabileceğini vurguladığını aktaran Seibert, Merkel'in bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Salgına Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu (CEPI), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla Mücadele Küresel Fonu (GFATM) gibi başka partnerlere de "tam desteğini" ifade ettiğini belirtti.
Seibert, Merkel'in Kovid-19'la mücadele kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in inisiyatifiyle 4 Mayıs'ta video konferans yoluyla düzenlenecek bağış konferansını da memnuniyetle karşıladığını vurguladı.
TRUMP, DSÖ'YE SAĞLANAN FONU DURDURMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'nün Çin için çalıştığını ve salgın konusunda ihmalkar davrandığını iddia ederek, ABD'nin örgüte sağladığı fonu askıya aldığını duyurmuştu.
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