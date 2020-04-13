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Son dakika: Libya'da Hafter'e ağır darbe

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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LİBYA'DA HAFTER'E AĞIR DARBE

Son dakika haberleri... ABD, Batı ülkeleri ve bazı Arap devletlerinin yardımını alan darbeci 'e 'da ağır darbe vuruldu. UMH güçleri BAE panzerleri, Grad roketleri ve 10 adet tank ele geçirildiğini duyurdu.

Son dakika haberleri... 'da güçlerine ağır darbe: UMH güçleri BAE panzerleri, Grad roketleri ve 10 adet tank ele geçirildiğini duyurdu.

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