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Son dakika haberi... BAE'den darbeci Hafter'e 3 kargo uçağı askeri mühimmat desteği

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.03.2020
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BAE'DEN DARBECİ HAFTER'E DESTEK!

Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri (), 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e askeri mühimmat desteğini sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler () nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyon Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 'den kalkan askeri mühimmat taşıyan Ilyushin Il-76 tipi Rus yapımı kargo uçakları Libyanın doğusuna 3 uçuş gerçekleştirdi.

Uçakların BAE'nin başkenti Abudabi'deki Suveyhan 'nden havalandıkları ve 'nın doğusundaki Merc kentinde bulunan Hadim Hava Üssü'ne indikleri tespit edildi.

12 Ocak-25 Şubat'ta BAE'den 6 bin tondan fazla yük taşıyabilecek 100 kargo uçuşu düzenlediği belirlenmişti.

HAFTER MİLİSLERİ MEVZİ KAYBEDİYOR
UMH askeri birlikleri Hafter milislerine karşı "Barış Fırtınası" adında bir operasyon başlatmış ve Trablus'u roket menzilinin dışına çıkarmıştı. Trablus'un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte kentinin batısında da UMH birlikleri ve Hafter milisleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

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