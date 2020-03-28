Son dakika haberi... BAE'den darbeci Hafter'e 3 kargo uçağı askeri mühimmat desteği
Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri mühimmat desteğini sürdürüyor.
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyon Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, BAE'den kalkan askeri mühimmat taşıyan Ilyushin Il-76 tipi Rus yapımı kargo uçakları Libyanın doğusuna 3 uçuş gerçekleştirdi.
Uçakların BAE'nin başkenti Abudabi'deki Suveyhan Hava Üssü'nden havalandıkları ve Libya'nın doğusundaki Merc kentinde bulunan Hadim Hava Üssü'ne indikleri tespit edildi.
12 Ocak-25 Şubat'ta BAE'den 6 bin tondan fazla yük taşıyabilecek 100 kargo uçuşu düzenlediği belirlenmişti.
HAFTER MİLİSLERİ MEVZİ KAYBEDİYOR
UMH askeri birlikleri Hafter milislerine karşı "Barış Fırtınası" adında bir operasyon başlatmış ve Trablus'u roket menzilinin dışına çıkarmıştı. Trablus'un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte kentinin batısında da UMH birlikleri ve Hafter milisleri arasında çatışmalar yaşanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'de korkunç saldırı önlendi
- Bu kareler olay yarattı! Uzaydan göründü: Corona virüsten sonra...
- Koronanın başladığı Vuhan'da kritik karar
- İspanya'da tanı kiti skandalı
- Vaka sayılarındaki artış sonrası Trump'tan açıklama
- Ajanslar son dakika geçti! Doktor kaçırıldı
- Rusya duyurdu: Koronavirüs ilacını geliştirdik
- Din adamı 40 bin kişiye virüs yaydı
- ABD'de ve İngiltere'de korkunç bilanço! Rusya'dan flaş karar
- Papa Francis yağmur altında tek başına corona virüs duası etti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ziya Selçuk müjdeyi verdi: EBA canlı sınıf nedir? EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Arabayla şehirler arası seyahat yapılıyor mu? Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı?
- Son dakika: Mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte son durum...
- Sosyal yardım paraları 2020 ne zaman yatacak? 1000 TL nakdi yardımı kimler alabilir? Şartlar nedir?
- Migros Sanal Market hangi illerde var? 2020 Migros 1000 personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Sağlık Bakanı açıkladı
- Açıklama geldi! KYK Mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi?
- POMEM adaylarına müjde! Tarih yaklaştı... 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Otobüs seferleri iptal mi? Şehirler arası otobüs yolculuğu nasıl olacak? İzin belgesi nasıl alınır?
- Tarih yaklaşıyor! SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyesi ne kadar, kaç para?
- 28 Mart İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Cumartesi günü BEDAŞ planlı kesinti programı