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Kardeşini Kovid-19'dan kaybeden ABD'li kadın konuştu: Dünyaya yalan söylüyorlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2020
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KARDEŞİNİ KOVİD-19'DAN KAYBEDEN ABD'Lİ KADIN KONUŞTU: DÜNYAYA YALAN SÖYLÜYORLAR

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 'de 30 binin üzerinde can aldı. İnsanların ölüme terk edildiği ABD'de sağlık sistemi resmen çöktü. Kardeşini koronavirüsten kaybeden ABD'li bir kadın yaşanan süreci anlatarak isyan etti. "Kardeşim ölene kadar koronavirüs olduğunu anlayamadılar. Tüm dünyaya yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dünya genelinde 140 binin üzerinde can aldı.

Kardeşini Kovid-19'dan kaybeden ABD'li kadın konuştu: Dünyaya yalan söylüyorlar KARDEŞİNİ KOVİD-19'DAN KAYBEDEN ABD'Lİ KADIN KONUŞTU: DÜNYAYA YALAN SÖYLÜYORLAR

30 BİN 990 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ölümcül virüs 'ye kabus gibi çöktü. paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 48 artarak 639 bin 733'e, can kaybı 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a ulaştı. İnsanların ölüme terk edildiği ABD'de sağlık sistemi resmen çöktü.

KARDEŞİNİ KORONADAN KAYBEDEN ABD'Lİ KADIN İSYAN ETTİ
Kardeşini koronavirüsten kaybeden ABD'li bir kadın yaşanan süreci anlatarak isyan etti. "Kardeşim ölene kadar koronavirüs olduğunu anlayamadılar. Tüm dünyaya yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

İşte ABD'li kadının o sözleri:
Bugün kız kardeşimi koronavirüs yüzünden kaybettim. Size nasıl olduğunu anlatayım. Kız kardeşim Manhattan'daki Prestiberyen Hastanesi'ne gitti önce koronavirüs değil bronşit olduğunu söylediler tekrar gitiğinde ise zatürre olduğunu söylediler. Ve hala test etmemişlerdi. Daha sonra koronavirüs değil grip olduğunu söylediler.

ÖLENE KADAR TEST ETMEDİLER
Solunun cihazına bağlandıktan ve bilincini kaybettikten sonra test etmeye karar verdiler ve o öldü. Neden sadece zenginlerin, ünlülerin, topçularıni rapçilerin koronavirüs testine erişimleri var? Neden biz çalışanlar, zengin ve ünlü olmayanlar, test olamıyoruz?

TV'LERDE SÖYLEDİKLERİ ŞEYLERİ YAPMIYORLAR
Adını siz koyun. "Biz" hiçbir anlam ifade etmiyoruz! Benim tenimin rengi hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu salgında anlamı olan tek şey para! New York'ta ölüyor olmamızın sebebi TV'lerde söyledikleri şeyleri yapmamaları!

DÜNYAYA YALAN SÖYLÜYORLAR
Herkese yalan söylüyorlar! Bu ülkeye yalan söylüyorlar! Dünyaya yalan söylüyorlar. Bu salgın için yeterince şey yapmıyorlar. Sanki yayılmasını istiyorlar. İnsanlar ölürken, nasıl oluyor da New York'taki hastaneler "Biz koronavirüs testi yapmıyoruz" cevabı verebiliyor?

Son dakika: ABD Başkanı Trump: Zirve noktasını geçtik SON DAKİKA: ABD BAŞKANI TRUMP: ZİRVE NOKTASINI GEÇTİK

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